عصائب أهل الحق: الطائرة التي اغتالت المهندس وسليماني انطلقت من الكويت

أكدت حركة "عصائب أهل الحق" التابعة للحشد الشعبي، اليوم السبت، أن الطائرة الأمريكية التي نفذت الهجوم على نائب رئيس الحشد أبو مهدي المهندس، واللواء قاسم سليماني انطلقت من الكويت.​

وجاء في بيان لحركة العصائب، أن "جميع التقارير حول الطائرة بدون طيار MQ-9، والتي قتلت الشهيدين أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني، والتي قالوا عنها أن مقرها قطر، هي تماما معلومات مغلوطة بالنسبة للتحقيق الأولي".

وأضاف البيان: "وجدنا أن مطار هذه الطائرة الوحيد هو دولة الكويت، وتحديدا في قاعدة علي السالم الجوية".

واغتيل المهندس وسليماني بهجوم نفذته طائرة مسيرة فجر الجمعة الماضي بالقرب من مطار بغداد الدولي.