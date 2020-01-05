بكلا كلا أمريكا.. هكذا استقبل أهالي النجف جثامين قادة النصر على "داعش"

ردد اهالي محافظة النجف الاشرف، السبت، عبارات "كلا كلا امريكا" خلال استقابلهم جثامين نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس وقائد الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني مع ثلة من الشهداء الذين طالهم القصف الامريكي قرب مطار بغداد الدولي أمس الجمعة.

وقال مصدر صحفي ، ان "جموع غفيرة من محافظة النجف الاشرف استقبلت جثامين الشهداء الذين وصفتهم المرجعية الدينية بقادة النصر على تنظيم داعش الارهابي، واستأنفت تشييعهم وسط المحافظة وصولا الى مرقد الامام علي ابن ابي طالب(ع) ".

واضاف ان "المشيعين رددوا عبارات "كلا كلا امريكا" ردا على عملياتها الاخير داخل العراق والتي مثلت خرقا سافرا لسيادة البلاد وكرامته".