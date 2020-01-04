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مشاجرات قوية في التحرير وحرائق بالمطعم التركي


افاد مصدر صحفي ان خلافات قوية انفجرت مساء اليوم في ساحة التحرير بين المتظاهرين من انصار سائرون واتباع التيار المدني وآخرين، تطورت الى مشاجرات واضرام حرائق في الطابق الأول من المطعم التركي، وتنذر بعنف اكبر. 

وتفيد المعلومات أن سبب الخلافات هو بيان أذاعه اتباع سائرون من منصة المطعم التركي يرشح الفريق عبد الغني الأسدي والقاضي رحيم العكيلي باسم المتظاهرين لرئاسة الوزراء، في وقت يصر المدنيين وأتباعهم على ترشيح فائق الشيخ علي. 

وتشهد ساحة التحرير حاليا توترا كبيرا بين المتظاهرين، ومشاجرات، فيما بدأ انصار فائق الشيخ حملة اعلامية واسعة تهاجم سائرون، وتشيع بأنهم سيقدمون على العنف، غير أن المعلومات التي بلغتني تؤكد ان مجاميع من انصار الشيخ بدأت تحتشد في احد أطراف التحرير وبينها عناصر تحمل قناني مولوتوف، بما ينذر ان الأحداث تتجه لتصعيد اكبر، مالم تتدخل أطراف للتهدئة. 

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مشاجرات قوية في التحرير وحرائق بالمطعم التركي
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