كتائب حزب الله توجّه رسالة إلى رئيس البرلمان

وجّهت كتائب حزب الله، السبت، رسالة إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.
وقال المسؤول الأمني للكتائب ابو علي العسكري في تغريدة على موقعه في "تويتر" :"سلامنا للحلبوسي.. غدا وبعده عيوننا عليكم تراقب بدقة ما ستؤول اليه قراراتكم بخصوص وجود قوات الاحتلال الصليبية".
وأضاف العسكري :"كنا نتابع اتصالاتكم الفيديوية مع سفارة الشر قبل يوم الصولة، نشكركم لاعتراضكم على قتل اخوتنا في القائم، اكملوا هذا الموقف الوطني باقرار اخراج القوات الغازية".
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