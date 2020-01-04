قراران حكوميان عراقيان عاجلان رداً على حادثة الاغتيال الاميركية

كشف المتحدث باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة اللواء عبد الكريم خلف عن صدور قرارين عراقيين رداً على حادثة اغتيال نائب رئيس هياة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني.

ونقلت محطة سبوتنيك عن خلف قوله ان " القرار الاول الذي اصدرته الحكومة نص على تقييد عمل القوات الأميركية بالبلاد بعد مقتل أبو مهدي المهندس".

وتابع ان "القرار الثاني هو بدأ التحقيق مع طاقم الطائرة التي أقلت قاسم سليماني إلى بغداد قبيل استشهاده".

وفي منتصف ليل الخميس-الجمعة، استهدفت الطائرات الامريكية الغادرة الجبانة موكباً لقائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس هيأة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس وثمانية أشخاص آخرين، بحسب ما ذكرت هيأة الحشد الشعبي قرب مطار بغداد الدولي.