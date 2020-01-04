مصدر يوضح تفاصيل الاستهداف الصاروخي لقاعدة بلد

أوضح مصدر أمني من محافظة صلاح الدين، السبت (04 كانون الثاني 2020)، تفاصيل الاستهداف الصاروخي لقاعدة بلد العسكرية.

وقال المصدر إن "صاروخين سقطا على البوابة الجنوبية لقاعدة بلد العسكرية، ولم يتم التعرف عن حجم الخسائر حتى اللحظة".

وأضاف، أن "القاعدة شهدت ظهر اليوم انسحاب القوات الامريكية منها، ولم يتبق في القاعدة سوى القوات العراقية وشركة أمريكية امنية تدعى سالي بورت".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، افاد مصدر أمني، باستهداف قاعدة بلد بالصواريخ.