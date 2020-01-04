المتحدث باسم عبد المهدي: التحالف غير مسموح له القيام بأي عمل إلا بموافقة القائد العام

أكد اللواء الركن عبد الكريم خلف المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، السبت، أن قوات التحالف غير مسموح لها القيام بأي عمل إلا بموافقة القائد العام.

ونقلت وكالة الانباء العراقية "واع" عن خلف قوله، :"لدينا بدائل لتدريب قواتنا المسلحة".

وأضاف أن "قوات التحالف غير مسموح لها القيام بأي عمل إلا بموافقة القائد العام".

وكان التحالف الدولي قد أعلن في وقت سابق، تعليق تدريب القوات العراقية في عموم البلاد.