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العيداني: اغتيال المهندس وسليماني لن يثني المقاومة في الدفاع عن العراق


اكد محافظ البصرة أسعد العيداني، اليوم السبت، اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني، لن يثني او يوقف "المقاومة" عن مواصلة مشروع الدفاع عن العراق.

وقال العيداني في بيان "نتقدم بالتعازي والمواساة الى الشعبين العراقي والإيراني بهذا المصاب، كما ندين ونستنكر هذا الاعتداء ولقد خسرنا شيخ المجاهدين الحاج القائد ابو مهدي المهندس الذي قضى حياته مدافعاً عن الشعب العراقي في مقارعة النظام البائد ومحاربة عناصر تنظيم داعش الإرهابية مع اخوته المقاتلين الشجعان في القوات الامنية والحشد الشعبي".

واضاف أن "هذا الاعتداء الإرهابي الذي انتهك سيادة الشعب العراقي واستهدف محور المقاومة في اغتيال القادة لن يثني او يوقف ابطال المقاومة عن السير بتجاه مشروع الجهاد في الدفاع عن العراق".

وأعرب العيداني عن رفضه "لأي عمليات على الاراضي العراقية والتي فيها استهداف لابناء الشعب العراقي واليوم على الشعب العراقي وكل القوى الوطنية المخلصة في العراق توحيد صفوفها لرفض هكذا اعتداءات ضد من دافع عن البلد

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العيداني: اغتيال المهندس وسليماني لن يثني المقاومة في الدفاع عن العراق
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