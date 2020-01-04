نائب: سنخرج بقرار قوي يوازي فداحة الجريمة التي اقترفتها القوات الأميركية

أكد النائب عن تحالف الفتح حسين اليساري، السبت، عزم البرلمان إصدار قرار "قوي يوازي فداحة الجريمة الكبيرة التي اقترفتها" القوات الأميركية ضد السيادة العراقية، داعياً النواب إلى الحضور "بقوة" في جلسة الغد.

وقال اليساري في حديث صحفي إن "مجلس النواب لديه اراء واستحضارات كبيرة في جلسة الأحد المخصصة لمناقشة الخرق الأميركي لسيادة العراق"،

مبيناً أن "مجلس النواب سيكون له الدور الكبير في قطع الطريق أمام الخروق الأميركية واستمرارها بالاعتداء على بلدنا تحت ذرائع وإدعاءات غير مقبولة".

وأضاف اليساري، أن "مجلس النواب سيناقش جميع التبعات الموجودة بالاتفاقية الامنية مع واشنطن، إضافة إلى عزمنا على إصدار قرار قوي ويوازي فداحة الجريمة الكبيرة التي اقترفتها القوات الأميركية ضد السيادة العراقية".

وتابع، أن "الغياري الوطنيين من ممثلي الشعب عليهم الحضور بقوة بجلسة الأحد لأن الموضوع لا يحتمل المجاملة وعلى الجميع التواجد لأن الأمر يرتبط بمصير الدولة والجميع عليه تحمل المسؤولية الوطنية في الرد على هذه الخروق لأننا أمام مفترق اما أن نكون أو لا نكون".