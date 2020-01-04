العراق يرسل "تطمينات" لشركات الطيران العالمية: أجواؤنا آمنة

أفاد موقع "روسيا اليوم"، اليوم السبت، بأن السلطات العراقية أرسلت "تطمينات" لشركات الطيران العالمية بأن الأجواء العراقية "آمنة".

ونقل الموقع عن مصدر في سلطة الطيران المدني، أن "الشركات التي علقت رحلاتها بشكل رسمي، هي الخطوط الملكية الأردنية، وهناك شركات تناقش وتبحث الأوضاع مع السلطات العراقية وربما تتخذ بعضها قرارات بالتعليق".

وأضاف المصدر، بحسب "روسيا اليوم"، أن "السلطات العراقية أرسلت تطمينات للشركات العالمية بأن الأجواء العراقية آمنة، ولا يوجد أي خطر على الطيران الذي يحلق فيها".