العمليات المشتركة تنفي وجود غارة جوية استهدفت رتلاً لطبابة الحشد في التاجي

نفت قيادة العمليات المشتركة، السبت، الأنباء التي تحدثت عن وجود غارة جوية استهدفت رتلاً لطبابة الحشد في التاجي شمالي بغداد ليلة أمس.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان "تنفي قيادة العمليات المشتركة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن وجود غارة جوية ليلة امس، استهدفت رتلاً لطبابة الحشد الشعبي في منطقة التاجي شمالي العاصمة بغداد".

ودعت قيادة العمليات المشتركة، بحسب البيان، إلى "توخي الدقة في نقل المعلومات والحذر من بث الشائعات ونشرها خاصة في الوقت الحالي".