بالصور.. عبد المهدي يحضر مراسم تشييع شهداء القصف الأميركي

وصل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إلى منطقة الجادرية لحضور مراسم تشييع شهداء القصف الأميركي في بغداد.

وكانت هيئة الحشد الشعبي أعلنت، في وقت سابق من اليوم السبت، انطلاق مراسم تشييع شهداء القصف الأميركي، انطلاقاً من مطار المثنى باتجاه الكاظمية.

وقال إعلام الحشد، إن "مراسم تشييع الشهداء القادة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد أبو مهدي المهندس وقائد الحرس الثوري الشهيد الحاج قاسم سليماني ومدير مديرية العلاقات العامة في الحشد الشعبي الشهيد محمد رضا مع الشهداء الآخرين انطلقت، صباح اليوم، من مطار المثنى باتجاه الكاظمية المقدسة".

وأضاف إعلام الحشد في بيان أنه بعد ذلك "يتوجه موكب التشييع إلى ساحة الحسنين في الجادرية".