الأمن الوطني برئاسة عبدالمهدي يدعو لاجراءات تحفظ سيادة العراق

عقد مجلس الأمن الوطني إجتماعا ، مساء اليوم ‏الجمعة ، برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام ‏للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي‎ .‎

وبحسب بيان صدر عن مكتب عبد المهدي، إن المجلس بحث ‏تطورات الأوضاع والقضايا الأمنية في البلاد بعد ‏الإعتداء الذي ادى لإستشهاد عدد من الشخصيات ‏القيادية‎.‎

وأكد مجلس الأمن الوطني دعمه لموقف القائد العام ‏للقوات المسلحة بإستنكار وادانة انتهاك سيادة ‏‏العراق ورفض الإعتداء ومايمثله من خروج عن دور ‏وشروط تواجد القوات الامريكية ، وللدعوة التي ‏وجهها لمجلس النواب لعقد جلسة استثنائية من اجل ‏تنظيم وتوحيد الموقف الرسمي العراقي واتخاذ ‏الإجراءات والقرارات اللازمة لحفظ كرامة وأمن ‏وسيادة العراق‎ ‎