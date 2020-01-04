تشييع القائدين الشهيدين قاسم سليماني وابو مهدي المهندس غدا السبت من بوابة المنطقة الخضراء في بغداد

قالت مصادر صحفية بأنه سيتم تشييع جنازة قائد فيلق القدس الشهيد القائد قاسم سليماني، والشهيد القائد أبي مهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي العراقي، يوم غد السبت في بغداد.

وستبدأ مراسم التشييع عند الساعة 11 صباحا من بوابة المنطقة الخضراء باتجاه الجادرية.

واغتيل سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس فجر اليوم بغارة أمريكية غادرة استهدفت موكبهما على طريق مطار بغداد.

وبحسب المصادر فان عائلة الشهيد سليماني قد اعلنت أن تشييع فقيدها سيتم يوم الأحد المقبل من جامعة طهران، حيث سيصلي عليه قائد الثورة الاسلامية في ايران اية الله العظمى السيد علي الخامنئي، قبل أن ينقل جثمانه إلى مسقط رأسه في مدينة كرمان ليوارى الثرى هناك.