رئاسة البرلمان توضح اسباب عقد الجلسة الطارئة يوم الاحد

أوضحت رئاسة مجلس النواب، الجمعة، أسباب عقد الجلسة الطارئة يوم الاحد المقبل.
وذكرت الرئاسة في بيان، ان "الجلسة الاستثنائية والمخصصة لمناقشة الاعتداء الامريكي على السيادة العراقية ستعقد يوم الاحد الموافق ٥ /١ /٢٠٢٠ الساعة الواحدة ظهراً".
وأضافت أن " عقد الجلسة يوم الأحد جاءت بالنظر لالتزام النواب والقوى السياسية بمراسم التشييع والعزاء المركزي الذي سيوافق يوم غد السبت والذي يبدأ من بغداد وحتى النجف الاشرف".
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