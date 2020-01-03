نائب عن بدر : سنجعل من امريكا بلد يحلم بالراحة والاستقرار

طالب النائب عن كتلة بدر النيابية كريم عليوي، الجمعة، الحكومة العراقية الرد على الانتهاكات المتكررة من قبل امريكا، فيما اشار الى ان الرد على امريكا سيكون غير متوقع.

وقال عليوي في بيان ان "على الحكومة العراقية ان تقوم برد قاسي على امريكا"، مشيرا الى ان "على مجلس النواب ان يصوت وبجلسة استثنائية لخروج المحتل وإلغاء الاتفاق الامني المبرم بين الطرفين".

واضاف "نقول لامريكا سيكون لنا ردا غير متوقع لأنها تجاوزت الخطوط الحمر"، مبينا ان "ما قامت به القوات الأمريكية وبأوامر مباشرة من قبل ترامب والذي اسفر عن استشهاد القائد الكبير المجاهد ابو مهدي المهندس والقائد المجاهد قاسم سليماني وثلة من المؤمنين نقول عليكم الاستعداد للردود التي سنجعل من امريكا بلد يحلم بالراحة والاستقرار ولن نجعل من العراق ساحة حرب".

واغتيل نائب رئيس هيئة الحشد ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني، فجر اليوم الجمعة، بغارة امريكية غادرة جبانة قرب مطار بغداد غربي العاصمة.