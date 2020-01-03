خلية الإعلام الأمني تدعو إلى الالتزام بتوصية المرجعية بشأن "ضبط النفس"

نعت خلية الإعلام الامني، الجمعة، استشهاد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس وثلة من منتسبي الهيئة، فيما دعت إلى الالتزام بتوصية المرجعية الدينية بشأن "ضبط النفس".

وذكرت الخلية في بيان :"ننعى الشهيد البطل المجاهد جمال جعفر الابراهيمي نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي وثلة من منتسبي هيئة الحشد الشعبي الذين استشهدوا في فجر هذا اليوم، اثر عدوان سافر نفذته طائرات امريكية قرب مطار بغداد الدولي".

وأضافت أنه "بالوقت الذي نغبط الشهداء على التوفيق الالهي لهم بالشهادة نستذكر مواقف الرجال طيلة عقود من الزمن في الجهاد والبطولة والشجاعة خاصة الحاج الشهيد ابو مهدي المهندس فهو وخلال فترة مقارعته لعصابات داعش الارهابية تجده ملتحف الارض ويعيش مع المقاتلين في خطوط التماس يستشعر همومهم ويشاركهم الصعوبات ويشد من عزيمتهم ليثبت قلوبهم ويزيد من عزيمتهم وإرادتهم".

وأوضحت الخلية، أن "استعراض مسيرة بطل لايمكن ان تكون بسطور جافة من الكلمات لكن نرى ان نتوحد وان نواجه الازمة والظروف الصعبة والتحديات بارادة وطنية خالصة نذوب فيها ونتجاوز كل الخلافات من اجل وطننا والحفاظ عليه، كما علينا ان نلتزم بوصية المرجعية العليا في النجف الاشرف التي اكدت على ( ضبط النفس والتصرف بحكمة )".

وأكدت ان "الشهداء مضوا الى مغفرة ورضوان، وعلينا الحفاظ على الامانة والسير بثبات ويقين في طريق المبادىء والشهادة والإصلاح كما هو طريق إمامنا الحسين (عليه السلام)".