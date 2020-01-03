ممثل السيد الخامنئي بالعراق: الشعب العراقي غيور وسيطهّر الوطن من المحتل

اعتبر السيد مجتبى الحسيني ممثل قائد الثورة الاسلامية الايرانية في العراق، الجمعة، الشعب العراقي بأنه غيور وسيطهر الوطن من المحتل الذي يريد سرقة نفطه.

وقال سماحة السيد الحسيني في مؤتمر صحفي عقده بمحافظة النجف إن "العدو لم يربح شيئا ولن يأخذ شيئاً ونقدر كل الحركات العراقيه ومن رفض واستنكراعمال الأمريكان".

وأضاف أن "الأمريكان أن أرادوا أن يخمدوا شعلة المقاومة والاستكبار لا يصدر منهم إلا كل عمل مستنكر وعندنا امل كبير في المستقبل"، مؤكداً أن "هذه الدماء لن تذهب سدى وفي إيران العراق ولبنان وسوريا واليمن وفلسطين كلنا قلوبنا واحدة".

وأكد سماحة السيد الحسيني، :"نطمئن أن الشعب العراقي شعب غيور وسيطهر الوطن من هؤلاء المحتلين الذين يريدون سلب نفطه".

وأعلن الحشد الشعبي في وقت مبكر من، اليوم الجمعة، عن استشهاد نائب رئيس هيئة الحشد ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني بغارة امريكية غادرة جبانة ببغداد.