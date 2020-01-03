مطار البصرة: لم نسجل اية حالات اخلاء للموظفين الاجانب من الشركات النفطية

اعلن مطار البصرة الدولي، الجمعة، انه لم يسجل اية حالات اخلاء للموظفين الاجانب من الشركات النفطية.

ونقلت وكالة الانباء العراقية عن ادارة المطار قولها ان "المطار لم يسجل اليوم اية حالات اخلاء للموظفين الاجانب من الشركات النفطية العاملة في المحافظة".

وأفادت وكالة "رويترز"، الجمعة، بأن شركات النفط الأجنبية العاملة في العراق بادرت لإجلاء موظفيها من البلاد، على خلفية اغتيال الجنرال الإيراني البارز قاسم سليماني بغارة أمريكية على طريق مطار بغداد.