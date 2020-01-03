القائد العام للقوات المسلحة يوجه باستنفار القطعات العسكرية العراقية بمختلف صنوفها

افاد مصدر عسكري مطلع أن القوات المسلحة العراقية بجميع صنوفها، بما فيها الحشد الشعبي، دخلت منذ ساعات حالة استنفار قصوى (إنذار ج)، وان القائد العام للقوات المسلحة استدعى جميع قادة الوحدات العسكرية والامنية الذين يتمتعون باجازة للالتحاق بوحداتهم فورا.

كما أصدر عادل عبد المهدي توجيهات لجميع فصائل الحشد الشعبي لضبط النفس، وعدم الإقدام على أي فعل خارج إطار القرار العام للدولة العراقية، وفقا للرؤية التي سيتم بلورتها خلال الساعات القادمة. حيث سيتم بعد قليل عقد اجتماع للرئاسات الثلاث وقادة الكتل السياسية لبحث التداعيات المحتملة العدوان الامريكي واستشهاد الجنرال قاس سليماني والحاج ابو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، وعدد آخر من مرافقيهما، وسط توترات تشهد المنطقة تنذر بتصعيد وشيك.