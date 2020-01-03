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رئيس المجلس الاعلى الاسلامي ينعى القائدين الحاج قاسم سليماني وابو مهدي المهندس


نعى رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الشيخ همام حمودي القائدين الشهدين الحاج قاسم سليماني وابو مهدي المهندس داعيا الشعب العراقي للوحدة والتلاحم لاجهاض مخططات الاعداء 

وفيما يلي نص بيان النعي 

 

بسم الله الرحمن الرحيم 

(الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا أنا لله وأنا اليه راجعون)

لقد فجعنا جميعا فجر هذا اليوم الجمعه بفقدان قادة اعزاء كرماء ومجاهدين اوفياء مخلصين شهدت لهم سوح الجهاد والمقاومة بالبطولة والشجاعة والاباء، وقد ذهبوا الى بارئهم تاركين وراءهم سجلا جهاديا قل نظيره، وهم الان في عليين مع شهداء بدر واحد وشهداء الطف، فطوبى لهم من شهداء أبرار كان لهم الفضل الكبير في تحرير بلدنا من تغطرس الجبارين ولوثة المنافقين وذيول بني صهيون.

وأننا اذ نستنكر باشد العبارات العمل الجبان الغادر الذي اقدم عليه الاحمق ترامب في استهداف المجاهدين الكبيرين الحاج قاسم سليماني والحاج ابو مهدي المهندس وثلة من المجاهدين الأبطال، نؤكد ان دماء هؤلاء الشهداء الأبرار لن تذهب سدى بل ستزيدنا عزما وإصرارا على مواصلة السير بنهج الشهداء والالتزام بمنهج الأنبياء والأوصياء عليهم السلام والاستعداد الكامل لحمل الراية المقدسة مهما تعاظمت الأحداث والتحديات .

اننا وفي هذه الظروف الصعبة ندعو الى الوحدة والتكاتف والتلاحم لإجهاض مخطط الأعداء الذي يستهدف وجودنا وشعبنا ومقدساتنا وعناصر قوتنا وفي مقدمتها حشدنا المبارك وقواتنا الأمنية الباسلة .

كما ندعو الجميع حكومة ومجلس نواب وقوى سياسية الى تحمل المسؤولية الكاملة واتخاذ ما يلزم اتخاذه من قرارات مصيرية لحماية بلدنا وامن شعبنا وصد العدوان الغاشم وطرد القوات المعتدية وصون الكرامة الوطنية من عبث العابثين وغدر الغادرين .

وختاما نعزي أنفسنا وابناء شعبنا ومجاهدينا الأبطال بشهادة هؤلاء القادة الميامين ونبتهل الى الله تعالى ان يتغمدهم بالرحمة والرضوان وان يحشرهم مع سيد الشهداء ابي عبدالله الإمام الحسين عليه السلام.

وأنا لله وأنا اليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم .

 

الشيخ همام حمودي 

رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي

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