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الخارجية اللبنانية تعتبر القصف الاميركي انتهاكا لسيادة العراق وتصعيدا ضد إيران


استنكرت الخارجية اللبنانية، اغتيال قائد فيلق القدس اللواء الشهيد قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي الشهيد أبو مهدي المهندس ورفاقهما، وذلك بأول تعليق لهاعلى العملية الأمريكية التي استهدفتهما.

وقالت "ننظر بقلقٍ إلى ما حصل في بغداد فجر اليوم الجمعة، وندين عملية الاغتيال التي ذهب سليماني والحاج أبو مهدي ورفاقهما ضحيتها، ونعتبرها انتهاكا لسيادة العراق و تصعيدا خطيرا ضد إيران من شأنه زيادة التوتر في المنطقة".

‏وأكدت الخارجية أن "لبنان يشجع دوما على تغليب منطق الحوار وضبط النفس والحكمة لحل المشاكل بدلا من استعمال القوة والعنف في العلاقات الإقليمية والدولية".

وختمت بيانها بالدعوة إلى "تجنيب المنطقة تداعيات الإغتيال وإبعاد لبنان عن انعكاسات هذا الحادث الخطير لأنه أحوج ما يكون إلى الإستقرار الأمني والسياسي لتأمين خروجه من الأزمة الإقتصادية والمالية ‏الخانقة".

وأبرق رئيس مجلس النواب نبيه بري لقائد الثورة الاسلامية في ايران علي الخامنئي ورئيس الجمهورية حسن روحاني ورئيس مجلس الشورى علي لاريجاني معزيا بإستشهاد سليماني.

واعتبر رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني، النائب الأمير طلال أرسلان في تغريدة له على "تويتر" أن "استشهاد القائد اللواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني هو خسارة جسيمة لقوى التحرر في العالم أجمع، وهو استفزاز كان من الافضل عدم الإقدام عليه".

واغتيل نائب رئيس هيئة الحشد ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني، فجر اليوم الجمعة، بغارة امريكية غادرة جبانة قرب مطار بغداد غربي العاصمة.

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