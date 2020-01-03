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برهم صالح : : ستترتب آثار وتداعيات أمنية في العراق والمنطقة بسبب "الاعتداء" الأميركي


أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الجمعة، أن الشهيدين ابو مهدي المهندس وقاسم سليماني كان لهما دور مهم وحاسم في قتال تنظيم "داعش" الارهابي، وسطرا في الحرب عليه أروع صور الإيثار، داعيا الى ضبط النفس وتغليب صوت العقل والحكمة وتقديم المصلحة الوطنية العليا.

وقال صالح في بيان "ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ استشهاد القائدين الشهيد الحاج ابو مهدي المهندس نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي، والشهيد الحاج قاسم سليماني اللذين كان لهما دور مهمٌ وحاسم في قتال تنظيم داعش الإرهابي، وسطرا في الحرب عليه أروع صور الإيثار".

وأضاف، "إننا ندين هذا العدوان الذي طال قادة أمنيين ينتمون للمؤسسة العسكرية العراقية والذي بلا شك سوف تترتب عليه آثار وتداعيات أمنية في العراق والمنطقة لاسمح الله في حال لم يبادر الحكماء الى اعلاء صوت العقل والمنطق، ومحاولة احتواء الآثار المترتبة على هذا العدوان، الذي يهدد سلم المنطقة والعراق بشكل واضح".

ودعا، الجميع الى "ضبط النفس وتغليب صوت العقل والحكمة وتقديم المصلحة الوطنية العليا"، لافتا الى أن "في هذا الظرف الاستثنائي واجبنا التمسك بوحدتنا ورصّ الصفوف وتجاوز الخلافات العابرة من أجل حماية المصالح الوطنية العليا، وحماية سيادة العراق و أمنه، وتجنيب البلاد والعباد ويلات ومآسي نزاعات مسلحة انهكته على مدى أربعة عقود من الزمن ولا تزال آثارها وجراحها لم تندمل".

 

وأعلن الحشد الشعبي، فجر الجمعة، عن اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الايراني اللواء قاسم سليماني سليماني بغارة امريكية غادرة جبانة في بغداد.

 

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