الشيخ جلال الدين الصغير : كان الحاج قاسم سليماني في جبهات القتال اسطورة عشق نادرة في طلبه للشهادة وفي الغيرة على الدين والمذهب

التعليقات

علي الجبوري : فايــــــــــــــــــــــــق العربنجي باخلاقه لا يهدد ويتوعد بقدر ماهو يعرض عمالته على الامريكان هو فهم اللعبة كن ضد ... الموضوع :

" الاحمق" فائق الشيخ علي يتجاوز مرة اخرى على شيخ المجاهدين هادي العامري ويقول له ساتي بك من ايران واعلقك بساحة التحرير

ابنك ياعراق : للاسف العراق وصل الى هذه المرحلة بلا سياده وبلا احترام من قبل العالم وخصوصا امريكا اللعينه , ... الموضوع :

الضربة الامريكية للحشد الشعبي لماذا والى اين؟!

عباس قنبر هاشم : اللهم وفق الجمیع لخدمة العراق وشعبه ... الموضوع :

رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يجتمع مع برهم صالح

ابنك ياعراق : اين الدولة ؟ لماذا لايلقون القبض عليهم ؟ نطالب الضرب بيد من الحديد لكل من يريد الخراب ... الموضوع :

مجاميع مخربة جاءت من عدة محافظات الى بغداد للقيام باعمال حرق وتدمير وخلافات في ساحة التحرير معهم

الفيلسوف الكوني عزيز الخزرجي : أخي الكاتب : لقد قلنا هذا .. واكثر منذ ١ اكتوبر، فلماذا لم تنتبهوا الا بعد خراب ... الموضوع :

الى / مدعي الوطنية والإصلاح والشرف والأستقلال

احمد قاسم محمد : سلام عليك انا مواطن من مدينة الموصل لي مشكلة او معاملة في أمانة العامة في مجلس الوزراء ... الموضوع :

دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني

ali al iraqy : السلام عليكم قبل ٣ أيام حوالي استدعوا فوجان من الحشد من الموصل الى بغداد وبعد يومين ادخلوا ... الموضوع :

مصدر: إنذار (ج) في صفوف الحشد الشعبي تأهباً لتحركات اميركية متوقعة

عمر : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قائل هذه الأبيات؟ ... الموضوع :

قصيدة حبي لكم يا آل بيتِ المصطفى

ابو حسنين : اجزم بكل ما اصاب العراق من بعد 2003 ولحد الان من تخريب وقتل وفساد يدار من قبل ... الموضوع :

فضيحة من العيار الثقيل ... ما سر تبرأ مكتب الصدر لمجموعة من اتباعه في البصرة