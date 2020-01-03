الاعلام الامني تعلن استهداف ثلاثة انفاق لـ"داعش"الارهابي في كركوك

اعلنت خلية الاعلام الامني، الجمعة، عن استهداف ثلاثة انفاق لـ"داعش"الارهابي في كركوك.

وقالت الخلية في بيان إنه "بإشراف قيادة العمليات المشتركة ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة ، نفذت طائرات F_16 العراقية ضربات جوية، استهدفت خلالها ثلاثة انفاق تستخدم من قبل عناصر عصابات داعش الإرهابية ، في منطقة الزاب الصغير بمحافظة كركوك".

وأضاف البيان أن الضربات "أسفرت الضربات عن تدمير هذه الإنفاق وقتل من كان فيها من عناصر ارهابية".