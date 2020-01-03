سلطة الطيران المدني تصدر تنويها بشأن رحلات مطار بغداد

أصدرت سلطة الطيران المدني، اليوم الجمعة، تنويها بشأن رحلات مطار بغداد، فيما اكدت استمرارها بدون اي تأجيل.

وقالت سلطة الطيران في بيان ، إن "حركة الطيران وجميع الرحلات المغادرة والقادمة الى مطار بغداد الدولي مستمرة ولا يوجد تأجيل وإلغاء للرحلات".

واكدت ايضا، أن "طريق مطار بغداد أيضا مفتوح".

وكان مصدر مطلع أفاد في وقت سابق من اليوم الجمعة، بأن مطار بغداد الدولي عاد الى الخدمة بعد ساعات من اغلاقه نتيجة سقوط ثلاثة صواريخ في محيط المطار، ما ادى الى وقوع اصابات وحرق عجلتين.

وأعلن الحشد الشعبي، فجر الجمعة، عن اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الايراني اللواء قاسم سليماني سليماني بغارة امريكية وسط بغداد.