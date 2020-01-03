الرئيس الايراني: لاشك ان الثأر لاغتيال سليماني سيطال اميركا المجرمة

أكد الرئيس الايراني حسن روحاني، الجمعة، الانتقام من اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني سيطال اميركا المجرمة.

وورد في برقية تعزية وجهها روحاني بهذه المناسبة اليوم الجمعة أن "استشهاد الفريق قاسم سليماني وعدد من القادة الآخرين لاسيما المجاهد الكبير أبومهدي المهندس على يد اميركا المعتدية والمجرمة بعث الحزن والاسى في قلوب جميع أبناء الشعب الايراني وشعوب المنطقة وسيزيد من عزيمة الشعب الايراني العظيم والشعوب المتحررة الاخرى في الصمود ومجابهة الاطماع الاميركية والدفاع عن المبادئ الاسلامية".

وأعلن الحشد الشعبي، الجمعة، عن اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني سليماني بغارة امريكية وسط بغداد.