ممثل السيد الخامنئي في فيلق القدس: الانتقام لاغتيال سليماني واجب شرعي وسنحرم الأمريكيين النوم

أعلن الشيخ علي الشيرازي ممثل قائد الثورة الاسلامية في ايران اية الله السيد علي الخامنئي في فيلق القدس، أن الانتقام لاغتيال قائد الفيلق قاسم سليماني على يد القوات الأمريكية واجب شرعي.

وقال الشيرازي: "سنحرم الأمريكيين النوم"، مضيفا أن فيلق القدس يقف اليوم في الميدان أقوى مما كان عليه.

وفي وقت سابق تعهد محسن رضائي، أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، والقائد السابق للحرس الثوري الإيراني، بأن طهران "ستنتقم بشدة من الولايات المتحدة لمقتل سليماني".

وكان سليماني وأبو مهدي المهندس القيادي بالحشد الشعبي العراقي، قد استشهدا في ضربة جوية أمريكية استهدفت سيارتهما على طريق مطار بغداد فجر اليوم الجمعة.