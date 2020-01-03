الحشد الشعبي ينعى القائد قاسم سليماني والقائد ابو مهدي المهندس

اعلن الحشد الشعبي، الجمعة، عن استشهاد نائب رئيس هيئة الحشد ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني سليماني بغارة امريكية ببغداد.

وقال اعلام الحشد الشعبي في بيان إن "نائب رئيس هيئة الحشد الحاج ابومهدي المهندس وقائد فيلق القدس قاسم سليماني استشهدا بغارة امريكية استهدف عجلتهم على طريق مطار بغداد الدولي".

وكان مصدر امني، في وقت سابق من اليوم الجمعة، بأن ثلاثة صواريخ سقطت في محيط مطار بغداد الدولي، ما ادى الى وقوع اصابات وحرق عجلتين.