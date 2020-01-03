تبعات الاعتداء على الشهيد قاسم سليماني والتداعيات الامنية في العراق والمنطقة

اوضح هاشم الحيدري القيادي في جبهة المقاومة الاسلامية في بغداد في حوار مباشر مع قناة العالم تبعات الاعتداء على الشهيد اللواء قاسم سليماني والتداعيات الامنية في العراق والمنطقة.

وأكد هاشم الحيدري بعد تقديم العزاء لقائد الثورة الاسلامية الامام الخامنئي ( دام ظله ) وسماحة السيد حسن نصر الله وكل جبهة المقاومة. ان هذا الاعتداء هو تجاوز للخطوط الحمراء، وان امريكا بحماقتها هذه ستدفع الثمن غاليا.

واضاف الحيدري ان جبهة المقاومة لن تتراجع وان دم الشهيدين يحفز كل جبهة المقاومة وقيادتها لان الشهيد اللواء قاسم سليماني والشهيد المهندس ليسا مرتبطان بدولة او بتشكيل، بل هما عقول ورجال كل جبهة المقاومة، وان فلسطين ولبنان والعراق وسوريا في نظر الحاج الشهيد اللواء قاسم سليماني والشهيد ابو مهدي المهندس هما منهج للمقاومة ، وان الرد لن يكون بتهور بل سيكون ردا بحكمة ودقة وان الرد ليس فقط من اجل دم شخص بل هي رمزية وخاصة الشهيد قاسم سليماني ورمز لكل جبهة المقاومة .

وكانت قد اعلنت وسائل اعلام عراقية نقلا عن مصادر رسمية عراقية عن استشهاد قائد فيلق "القدس" التابع للحرس الثوري اللواء قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس باعتداء اميركي قرب مطار بغداد.