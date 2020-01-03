الرئيسية
الأخبار
المقالات
التقارير
رأي في الأحداث
الصفحة الدولية
الصفحة الاقتصادية
الصفحة الإسلامية
الصفحة الرياضية
اليمن
سوريا - لبنان - فلسطين
الصفحة الفكرية
دراسات
معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية
ثقافة الكراهية والدجل والقتل
انت والمسؤول
بريد الزائرين
الوثائق
الشعر
النكت والطرائف السياسية
اسرار وما وراء الكواليس
الكاريكاتير
منوعات
English news
الاتصال بنا
الأخبار
قائد الثورة الاسلامية في ايران اية الله العظمى السيد علي الخامنئي يصدر بيانا حول استشهاد القائد قاسم سليماني
وكالة انباء براثا
119
2020-01-03
tweet
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
ارسال
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ممثل السيد الخامنئي في فيلق القدس: الانتقام لاغتيال سليماني واجب شرعي وسنحرم الأمريكيين النوم
الحشد الشعبي ينعى القائد قاسم سليماني والقائد ابو مهدي المهندس
تبعات الاعتداء على الشهيد قاسم سليماني والتداعيات الامنية في العراق والمنطقة
قائد الثورة الاسلامية في ايران اية الله العظمى السيد علي الخامنئي يصدر بيانا حول استشهاد القائد قاسم سليماني
بأوامر مباشرة من ترامب.. نفذ جيش أميركا الهجوم الجبان
الشيخ جلال الدين الصغير ينعى الشهيد القائد قاسم سليماني ورفيقه الشهيد ابو مهدي المهندس
انا لله وانا اليه راجعون .... استشهاد القائد قاسم سليماني والقائد ابو مهدي المهندس
الاعلام الامني تصدر بيانا بشأن سقوط الصواريخ قرب مطار بغداد
مصدر يكشف طبيعة الانفجارات قرب مطار بغداد
أمريكا ترد ب(7) إشاعات كاذبة
الاكثر مشاهدة في (
الأخبار
)
72 ساعة
بعد ان اذله مشيعو شهداء الحشد الشعبي باقتحامهم سفارته ... ترامب يهاتف رئيس الوزراء عادل المهدي
814
الاعلام الامني تصدر بيانا بشأن سقوط الصواريخ قرب مطار بغداد
688
بالفيديو : السفارة الامريكية ادارة العالم من قلب بغداد
675
فيديو طريف ..... السفارة الأمريكية تستخدم حاويات نفايات إيرانية الصنع
654
اختفاء سجلات خطيرة من السفارة الأمريكية
630
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني
3125
يورو
1333.33
الجنيه المصري
74.52
تومان ايراني
0.03
دينار اردني
1694.92
دينار كويتي
4000
ليرة لبنانية
0.79
ريال عماني
3125
ريال قطري
327.87
ريال سعودي
318.47
ليرة سورية
2.32
دولار امريكي
1190.48
ريال يمني
4.77
التعليقات
علي الجبوري
: فايــــــــــــــــــــــــق العربنجي باخلاقه لا يهدد ويتوعد بقدر ماهو يعرض عمالته على الامريكان هو فهم اللعبة كن ضد ...
الموضوع
:
" الاحمق" فائق الشيخ علي يتجاوز مرة اخرى على شيخ المجاهدين هادي العامري ويقول له ساتي بك من ايران واعلقك بساحة التحرير
ابنك ياعراق
: للاسف العراق وصل الى هذه المرحلة بلا سياده وبلا احترام من قبل العالم وخصوصا امريكا اللعينه , ...
الموضوع
:
الضربة الامريكية للحشد الشعبي لماذا والى اين؟!
عباس قنبر هاشم
: اللهم وفق الجمیع لخدمة العراق وشعبه ...
الموضوع
:
رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يجتمع مع برهم صالح
ابنك ياعراق
: اين الدولة ؟ لماذا لايلقون القبض عليهم ؟ نطالب الضرب بيد من الحديد لكل من يريد الخراب ...
الموضوع
:
مجاميع مخربة جاءت من عدة محافظات الى بغداد للقيام باعمال حرق وتدمير وخلافات في ساحة التحرير معهم
الفيلسوف الكوني عزيز الخزرجي
: أخي الكاتب : لقد قلنا هذا .. واكثر منذ ١ اكتوبر، فلماذا لم تنتبهوا الا بعد خراب ...
الموضوع
:
الى / مدعي الوطنية والإصلاح والشرف والأستقلال
احمد قاسم محمد
: سلام عليك انا مواطن من مدينة الموصل لي مشكلة او معاملة في أمانة العامة في مجلس الوزراء ...
الموضوع
:
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
ali al iraqy
: السلام عليكم قبل ٣ أيام حوالي استدعوا فوجان من الحشد من الموصل الى بغداد وبعد يومين ادخلوا ...
الموضوع
:
مصدر: إنذار (ج) في صفوف الحشد الشعبي تأهباً لتحركات اميركية متوقعة
عمر
: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قائل هذه الأبيات؟ ...
الموضوع
:
قصيدة حبي لكم يا آل بيتِ المصطفى
ابو حسنين
: اجزم بكل ما اصاب العراق من بعد 2003 ولحد الان من تخريب وقتل وفساد يدار من قبل ...
الموضوع
:
فضيحة من العيار الثقيل ... ما سر تبرأ مكتب الصدر لمجموعة من اتباعه في البصرة
يسر نوري
: #مناشدة_إلى_معالي_وزيره_التربية_المحترمه نحن شريحه من خريجو كلية التربيه الاساسيه قسم التربية الاسرية والمهن الفنيه نناشد الوزارة بوضع الحلول ...
الموضوع
:
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
فيسبوك