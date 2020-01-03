بأوامر مباشرة من ترامب.. نفذ جيش أميركا الهجوم الجبان

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) مساء الخميس أنه "بتوجيهات" من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قام الجيش الأميركي بالهجوم الذي ادى الى استشهاد اللواء قاسم سليماني، قائد "فيلق القدس" التابع لحرس الثورة الاسلامية.

وكانت قناة العراقية الرسمية قد أكدت استشهاد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني بقصف استهدف موكبا كانا فيه قرب مطار بغداد الدولي.

وأكّد الحرس الثوري الإيراني استشهاد سليماني في غارة صاروخية استهدفته قرب مطار بغداد فجر الجمعة واتّهم الولايات المتحدة بالوقوف وراءها.