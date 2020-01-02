الدفاع النيابية: القيادات الأمريكية أيقنت ان المساس بالحشد الشعبي سيضر مصالحها بالعراق

أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الخميس، أن اعتصام قوات الحشد الشعبي أمام السفارة الأمريكية سيجبر الولايات المتحدة على عدم المساس بمواقعهم مرة أخرى، فيما بينت أن اغلب القيادات الأمريكية غير راضية على تصرفات الرئيس الأمريكي بضرب مواقع الحشد الشعبي وأيقنت بأن الضربات ستضر بمصالح أمريكا داخل العراق.

وقال عضو اللجنة مهدي تقي في تصريح صحفي، إن “اعتصام عائلات الشهداء وقوات الحشد الشعبي ستجبر القوات الأمريكية على عدم المساس بمواقع الحشد الشعبي مرة أخرى”،

لافتا إلى إن “الضربات الأخيرة ضد مواقع الحشد الشعبي أثبتت رعونة الرئيس الأمريكي بتعاملاته العسكرية والخارجية”.

وأضاف أن “اغلب القيادات الأمريكية غير راضية على تصرفات ترامب الأخيرة بضرب مواقع الحشد الشعبي”،

مبينا أن “السياسيين والقادة الأمريكان أيقنوا بأن ضرب مواقع الحشد الشعبي سيضر بمصالح أمريكا على كافة ألصعد داخل العراق”.

ووصفت المرشحة للرئاسة الأمريكية، تولسي جابارد، أمس الأربعاء، الضربات الجوية الأمريكية ضد مواقع الحشد الشعبي في قضاء القائم بالانبار بانها متهورة.