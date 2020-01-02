الحشد الشعبي يعلن نتائج عملية “شهداء القائم” جنوب الموصل

أعلنت قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي، الخميس، نتائج عملية “شهداء القائم” لتطهير جزيرة الحضر جنوب الموصل.

وذكرت قيادة العمليات في بيان للحشد ان “نتائج العملية الأمنية الواسعة التي انطلقت صباح اليوم بمشاركة الالوية ( 15,25,33,44 ) شملت تأمين وتفتيش 8 قرى جنوب الموصل والعثور عن 10 مضافات ودراجتين ناريتين، فضلاً عن العثور على عبوات ومواد ومتفجرة”.

واضافت، ان “صنوف القيادة الساندة وهندسة الميدان والاستخبارات للحشد الشعبي بدأت العملية من جنوب الحضر وصولاً الى غرب الموصل وتحديداً في منطقة تل عبطة حيث تمكنت من تطهير وتفتيش قرى ‎الخزگة، و‎سحل حمد، و‎خضارة الشرگية، وطرطيعات، وشجيش، ورويشديه، ومالحة البگارة، و سعدية شاهد”.

وتابعت، ان “هذه القرى توزعت على مساحة تقدر ب ٨٠ كم2”