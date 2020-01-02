الحشد الشعبي: تحليق الطائرات الأمريكية فوق مقراتنا بشكل منخفض عمل استفزازي

اعتبر القيادي في الحشد الشعبي علي الحسيني، الخميس، تحليق الطائرات الأمريكية بشكل منخفض فوق مقرات الحشد الشعبي بأنها أمر استفزازي ومنتهك لحرمة الأجواء العراقية وسيادتها.

وقال الحسيني في تصريح صحفي إن “استمرار تحليق الطائرات الأمريكية فوق البعثات الدبلوماسية في بغداد ومقرات الحشد الشعبي أمر مستفز ومحاولة لجر الحشد الشعبي لصدام مع القوات الأمريكية”، لافتا إلى إن “الحكومة يجب إن تبدي موقفها من الاستفزاز الأمريكي المتكرر للحشد الشعبي”.

وأضاف أن “الاتفاقية الأمنية مع واشنطن لا تنص على تحليق الطائرات الأمريكية فوق المواقع الأمنية العراقية وهذا الأمر يعد انتهاكا لحرمة الأجواء العراقية وسيادتها”، مبينا أن “الحكومة ملزمة بوضع حد أمام الولايات المتحدة الأمريكية باحترام السيادة العراقية”.

وبين أن “أمريكا ستواجه مواجهة شرسة في حال نفذت هجوما أخرا ضد مواقع الحشد الشعبي وستتحمل المسؤولية الكاملة من تلك الأعمال الخبيثة”.

يذكر طائرات الهيلكوبتر الأمريكية مستمرة بالتحليق المنخفض فوق مقرات الحشد الشعبي ببغداد.