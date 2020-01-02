الداخلية تعلن التوصل لمعلومات بشأن الشيخ المختطف رافع المشهداني: سيُحرر قريباً

كشفت وزارة الداخلية العراقية، الخميس (2 كانون الثاني 2019)، عن التوصل إلى "خيوط" بشأن عملية اختطاف الشيخ رافع المشهداني، فيما أشارت إلى إمكانية إطلاق سراحه قريباً.

وقال المتحدث باسم الوزارة، العميد خالد المحنا، في حديث صحفي إن "وزير الداخلية ياسين الياسري، يتابع موضوع اختطاف الشيخ رافع المشهداني، بشكل يومي".

وأضاف، أن "المحققين توصلوا إلى خيوط مهمة بقضية الاختطاف، وقد نتمكن قريباً جداً من التوصل إليه، وإطلاق سراحه".

وأفاد مصدر أمني، الاثنين (30 كانون الأول 2019)، باختطاف الشيخ رافع حاتم المطلك، أحد وجهاء قبيلة البوشبلي، واقتياده إلى جهة مجهولة، وذلك بعد قتل أحد أبناء عمّه.

وقال المصدر إن "مجموعة مسلحة هاجمت موكب الشيخ رافع حاتم المطلك، شيخ عشيرة البوشبلي، وقتلت أحد أبناء عمّه وأصابت آخر، فضلاً عن اختطاف الشيخ واقتياده إلى جهة مجهولة"، لافتا الى أن "العملية نفذها المسلحون قبل سيطرة شؤون التاجي باتجاه بغداد قرب علوة أم الجدايل".