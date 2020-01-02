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تحصينات عسكرية على الحدود العراقية السورية


كشفت قيادة العمليات المشتركة، الخميس، وجود تحصينان عسكرية على الحدود العراقية السورية، نتيجة التنسيق بين البلدين بشأن منع تنقل الإرهابيين وضبط الحدود بينهما.

وقال الناطق باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقبة (واع): إن "التحصينات العسكرية على الحدود العراقية السورية، تمنع دخول عصابات داعش الإرهابية إلى الأراضي العراقية".

وأشار إلى أنه "تم تعزيز وتأمين الشريط الحدودي، ولا يمكن لعصابات داعش من اختراقها أو التقرب من الحدود العراقية، إضافة الى عدم منح أي مجال لتنقلها على مساحة يبلغ طولها أكثر من 610 كيلو مترات بعد تأمين الحدود بشكل كبير".

ولفت الخفالجي، الى "وجود اتصال مع الجانب السوري وقوات سوريا الديمقراطية بهدف منع عملية انتقال الإرهابيين".

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