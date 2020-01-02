الاستخبارات العسكرية تعلن اعتقال مجهز الدعم اللوجستي لـ"داعش" في الانبار

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الخميس، عن اعتقال مجهز الدعم اللوجستي لـ"داعش" في الانبار.

وقالت الاستخبارات في بيان، إنه "بعملية نوعية تميزت بدقة المعلومة الاستخبارية تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الثامنة وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة ٣٢ من القبض على احد الارهابيين المجهزين لاوكار داعش الارهابية بالدعم اللوجستي من الوقود والغذاء والمستلزمات الحياتية الأخرى في الصحراء".

وأضافت أن المعتقل "لديه اتصالات مع عدد من الإرهابيين الخطرين والمطلوبين للأجهزة الأمنية، ويعد من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ ارهاب".