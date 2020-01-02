ضبط 21 متهماً لتلاعبهم بكميات الوقود بمحطات حكومية في نينوى

كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الخميس، عن تمكن ملاكاتها في محافظة نينوى من ضبط حالات تلاعب في كمية الوقود في محطتين حكوميتين، موضحة أنه تم ضبط عدد من العاملين فيهما.

وقالت الدائرة، في بيان صدر عن الهيئة،، إن ملاكات مديرية تحقيق نينوى، التي انتقلت إلى المحطة الأولى الواقعة في الجانب الأيمن من مدينة الموصل، قامت بضبط حالات تلاعب في كمية مخزون منتوج البانزين والنفط الأبيض والأموال المتحصلة من بيع مادة البنزين للمواطنين المودعة لدى عمال المضخات، إضافة إلى قيام مدير المحطة ببيع الحصة المخصصة للمولدة الحكومية في المحطة من مادة الگازاويل وعدم تشغيل المولدة.

وأضافت إن العملية أسفرت عن ضبط مدير المحطة و(9) من العاملين في المحطة، فضلاً عن ضبط متهمين اثنين؛ لقيامهما بالعمل بالمحطة دون صفة وظيفية.

وفي عملية منفصلة، قام فريق عمل المديرية بضبط (8) متهمين في محطة وقود حكومية في الجانب الأيسر من المدينة بعد قيام الفريق بإجراء التدقيق والمطابقة بين الكمية المبيعة والمبالغ التي ضُبِطَت بحوزة الموظفين المسؤولين عن مضخات تعبئة الوقود؛ لوجود تلاعب في المبالغ الخاصة ببيع مادة البنزين، إضافة إلى ضبط مبالغ أخرى مخبأة في عجلات الموظفين وفي غرف المحطة، كما تم ضبط متهم يعمل في المحطة دون أية صفة وظيفية.

وبينت المديرية أنه تم تنظَّـيم محضري ضبطٍ أصوليين بالمُبرزات المضبوطة مع الأوليَّات في العمليتين اللتين تمَّتا؛ بناءً على مذكرتين قضائيتين، وعرضهما بصحبة المُتَّهمين الـ (21) على الهيأة التحقيقية القضائية المُختصَّة بقضايا النزاهة في نينوى، التي قرَّرت توقيفهم وفقاً لأحكام المادة (315) من قانون العقوبات.