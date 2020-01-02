النائب حسن سالم : التظاهرات أمام السفارة الأميركية لن تكون الأخيرة في هذه الحالة

أكد النائب عن كتلة صادقون حسن سالم، الخميس، أن التظاهرات أمام السفارة الأميركية "لن تكون الأخيرة" في حال "لم تكف أميركا عن إجرامها" في العراق.

وقال سالم في حديث صحفي إن "التظاهرات أمام السفارة الأميركية هي غضبة الشعب العراقي تجاه جرائم الإدارة الأميركية".

وأضاف، أن "هذه النقمة الشعبية هي رسالة الشعب وأبناء الحشد وليست الأولى ولن تكون الأخيرة إذا لم تكف أميركا عن إجرامها بحق الشعب العراقي وقواتنا الأمنية المتمثلة بالحشد الشعبي".