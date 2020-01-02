النزاهة: النائبة هدى سجاد ووزير الكهرباء يفصحان عن ذمتهم المالية لعام 2020

كشفت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، عن إفصاح النائبة هدى سجاد ووزير الكهرباء لؤي الخطيب عن ذمتهما المالية للعام الجاري.

وقالت الهيئة في بيان، ان “دائرة الوقاية في الهيئة، تلقَّت استمارة كشف الذمَّة الماليَّة لعام 2020 الخاصَّة بالنائبة (هدى سجاد)، وكذلك الاستمارة الخاصَّة بوزير الكهرباء (لؤي الخطيب)”.

وكانت الهيئة قد أعلنت صباح اليوم الخميس عن إفصاح كلٍّ من النائب الأول لرئيس مجلس النواب ووزير العمل والشؤون الاجتماعية عن ذمتهما المالية للعام الجاري.