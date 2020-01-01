نائب عن الفتح: السفارة الامريكية في بغداد "قاعدة عسكرية".. ترامب اعترف بذلك!

وصف النائب عن تحالف الفتح، احمد الكناني، الاربعاء 1 -1 -2020، السفارة الامريكية في بغداد بانها قاعدة عسكرية امريكية.

وقال الكناني في حديث، صحفي إن "تغريدة ترامب عن نقل معدات فتاكة وقوات الى السفارة الامريكية في العراق يعد اعترافا رسميا وصريح بانه هذه ليست سفارة وانما قاعدة عسكرية بهذا الحجم يوجد بها اكثر من 3 الالف موظف ومقاتلين ومطارات حسب التصوير".

واكد انه "يفترض من البرلمان والحكومة العراقية اتخاذ موقف من اجل سيادة العراق".

وبين الكناني ان "امريكا ليس لديها دليل على ان من ضرب قاعدة k1 في كركوك قوات الحشد ولم ينتظروا نتائج التحقيق وهذا التصعيد بسبب الخلافات بين القوى السياسية والتي سهلت التدخل الاجنبي".