نائب عن ’’صادقون’’ يطالب بطرد سفارة أمريكا وجنودها من العراق: العدوان على الحشد لن يمر

شدد النائب عن كتلة صادقون النيابية، محمد البلداوي، الأربعاء (01 كانون الثاني 2020)، على ضرورة إلغاء اتفاقية الإطار الاستراتيجي موقعة مع الولايات المتحدة الامريكية، وطرد سفارتهم وجنودهم من العراق.

وقال البلداوي في حديث صحفي إن "الوجود الامريكي في العراق لن نجني منه شيء سوى الدمار والخراب طوال الأعوام التي سبقت"، مبيناً ان "المؤامرات الامريكية الخبيث على العراق لن تنتهي حتى اللحظة".

واضاف ان "ما يزعج واشنطن هو وجود وقوة الحشد الشعبي الذي تمكن من دحر مشروعها (الصهيو أمريكي)، لتقسيم العراق الى دويلات متناحرة وإضعافه".

وأكد البلداوي ان "العدوان الآثم على قطعات الحشد لن يمر مرور الكرام". ولفت الى ان "صادقون تطالب بإلغاء الاتفاقية الامنية الموقعة مع واشنطن، وكذلك طرد القوات الامريكية من العراق".