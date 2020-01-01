آية الله عيسى قاسم : العراق قلعة منيعة.. والعدوان الأميركي يستهدف تركيع القوى المؤمنة

رأى آية الله الشيخ عيسى قاسم أن “استهداف العراق من قبل العدوان الأمريكي الغاشم، وضرب القوى المؤمنة الفاعلة المدافعة عن شموخ الدين والأمة وعزتهما من الغطرسة الأمريكية أمر متوقع إلى حد كبير”،

لافتاً إلى أنه “لا عجب من حدوث العدوان الشرس المتوحش على مواقع عسكرية من مواقع الحشد الشعبي المنقذ وحزب الله الحر، وهما قوَّتان عراقيتان وطنيتان داخلتان تحت مظلة القوّة النظامية في العراق”.

هذا وشدد آيه الله قاسم على أن “هذا العدوان يستهدف تركيع القوى المؤمنة في العراق وعلى مستوى الأمة كلّها”،

مشيراً إلى أن “المؤمن لا يضعف أمام الموت في سبيل الله، ولا يقعد به الرعب عن طريق الجهاد من أجل دينه، ولا يفلّ عزمه تهديد ولا وعيد”.

كما وأكد آية الله قاسم أن “العدوان الأمريكي عدوان على العراق كلّه، وعلى أمنه وحرّيته واستقلاله وحضارته وثروته، بل من الحقّ أن يُفهم أنه عدوان على الأمّة كلّها وسحق لحرمة الإنسان وكرامته واستخفاف بقيمة الحياة وترسيخ لمبدأ القتل بغير حق”،

معلناً أن “من حقّ الجميع بل من واجبهم المؤكد أن يقفوا بحزم قِبال مثل هذا العدوان”. وفي السياق، لفت آية الله قاسم إلى أنه “مؤلم جدًّا وقبيح جدًّا ومخز جدًّا أنّ بعض أنظمة الحكم التي تسيطر على الأمة العربية تُعلن تأييدها الرسمي جنباً إلى جنب مع “اسرائيل” للعدوان الأمريكي الغاشم على العراق الحبيب والقوى الصلبة المؤمنة المدافعة عنه، وتدين من يدافع عن العراق”.

هذا وختم آيه الله بيانه بالقول “رحم الله الشهداء الأبرار في مجزرة العدوان الأمريكي ومَنَّ الله على الجرحى بالشفاء العاجل وانتقم الله من الظالمين”.