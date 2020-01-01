وزير الداخلية يشرف على انسحاب المتظاهرين من امام السفارة الأمريكية

افاد مصدر صحفي ان وزير الداخلية ياسين الياسري اشرف على انسحاب المتظاهرين من امام السفارة الأمريكية.

وبدأ المعتصمون بالانسحاب من أمام السفارة الاميركية في بغداد، وجاء ذلك تلبية لدعوة هيئة الحشد الشعبي بذلك.

وأقيمت، صباح امس الثلاثاء، مراسم شعبية وسط ‏العاصمة بغداد، لتشييع شهداء الحشد الشعبي الذين ‏سقطوا نتيجة القصف الأميركي في محافظة الأنبار الأحد الماضي،

واقتحم المشيعون المنطقة الخضراء وتوجهوا إلى مبنى السفارة الاميركية وهم رافعين الأعلام العراقية وأعلام الحشد الشعبي، احتجاجاً على القصف الأميركي.