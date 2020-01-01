إحباط تسلل لداعش الارهابي في ديالى من حدود صلاح الدين

إعلن مسؤول محلي في محافظة ديالى، الأربعاء (01 كانون الثاني، 2020) إحباط تسلل لتنظيم داعشي على الحدود مع محافظة صلاح الدين.

وقال رئيس مجلس ناحية العظيم (63 كم شمال بعقوبة) محمد ضيفان العبيدي في حديث صحفي إن "مركبتين تحملان ارهابيين من داعش اقتربت من حاوي البو فريج على الحدود بين ديالى وصلاح الدين ضمن قاطع قرى ناحية العظيم وأنزلت الارهابيين بهدف التسلل صوب ديالى، إلا أن نقاط الجيش وبدعم من الحشد العشائري اشتبكت معهم ونجحت في دفعهم للهروب صوب صلاح الدين".

وأضاف العبيدي، أن "الجيش والحشد العشائري يحبط 3 محاولة تسلل لداعش خلال أسبوعين في قاطع العظيم من خلال الرصد والاشتباك المباشر"،

داعيا الى "ضرورة الانتباه لخطورة الحدود وخاصة في ظل وجود مناطق مهجورة ضمن صلاح الدين تحولت الى مأوى كبير لداعش في الاشهر الاخيرة".