بالصور.. بدء الانسحاب التدريجي من امام السفارة الامريكية في بغداد

بدأ المعتصمون بالانسحاب من أمام السفارة الاميركية في بغداد، وجاء ذلك تلبية لدعوة هيئة الحشد الشعبي بذلك.
وذكر بيان الحشد "ندعو الجماهير المتواجدة قرب السفارة الأميركية إلى الانسحاب احتراماً لقرار الحكومة العراقية التي أمرت بذلك وحفاظاً على هيبة الدولة"، مخاطبة الجماهير بالقول إن "رسالتكم وصلت".
وثمنت الهيئة "موقف القائد العام للقوات المسلحة والشخصيات السياسية والدينية والثقافية والشعبية الرافضة والمستنكرة للعدوان الأميركي الغاشم على قطعات الحشد الشعبي".
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