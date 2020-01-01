المحتجون يبدأون بالانسحاب من أمام السفارة الأمريكية بعد يوم من الاحتجاجات

افادت مصادر صحفية بأن المحتجين أمام السفارة الامريكية بدأوا بالانسحاب التدريجي من أمام المبنى بعد يومٍ واحد من الاحتجاجات.

وقالت المصادر إن المحتجين أمام مبنى السفارة الامريكية بدأوا بالانسحاب التدريجي من أمام المبنى بعد بيان هيأة الحشد الشعبي الذي طالب فيه المحتجين بالانسحاب من أمام المبنى احتراماً لقرار الحكومة العراقية.

وفي وقت سابق من اليوم، دعا الحشد الشعبي، المحتجين المتواجدين قرب السفارة الأمريكية، في المنطقة الخضراء، وسط العاصمة بغداد، إلى الانسحاب.

وذكر موقع اعلام الحشد الشعبي، ان الأخير "دعا الجماهير المتواجدة قرب السفارة الأمريكية إلى الانسحاب احتراماً لقرار الحكومة العراقية التي أمرت بذلك وحفاظًا على هيبة الدولة"، مضيفا ان "رسالتكم وصلت".

وثمن الحشد الشعبي "موقف القائد العام للقوات المسلحة والشخصيات السياسية والدينية والثقافية والشعبية الرافضة والمستنكرة للعدوان الأمريكي الغاشم على قطعات الحشد الشعبي".

وفيما دعا "الجميع للمشاركة في مجالس العزاء الخاصة بالشهداء في بغداد والمحافظات"، أشار الى أن "العزاء المركزي في بغداد سيقام الجادرية بالقرب من مطعم السفينة حيث ستنصب سرادق العزاء هناك".

واندلعت أمام مقر السفارة الأمريكية في العراق، صباح الثلاثاء (31 كانون الأول 2019) مظاهرات حاشدة احتجاجا على الضربات التي وجهتها الولايات المتحدة، الأحد الماضي، إلى مواقع لـ "كتائب حزب الله" في مدينة القائم، وأسفرت عن مقتل استشهاد شخصا على الأقل