ترامب: نقلنا مقاتلي الحرب الكبار ومعدات الأكثر فتكا بالعالم لسفارتنا ببغداد

اكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب، الاربعاء، ان بلاده نقلت العديد من مقاتلي الحرب الكبار إلى جانب المعدات العسكرية الأكثر فتكا في العالم للسفارة الاميركية ببغداد.

وقال ترامب في تغريدة له ان "سفارة الولايات المتحدة في العراق كانت ولا تزال امنة لساعات"، مبينا انه "تم نقل العديد من مقاتلي الحرب الكبار لدينا، إلى جانب المعدات العسكرية الأكثر فتكا في العالم على الفور إلى الموقع".

وحمل ترامب ايران "المسؤولية عن الخسائر المادية والبشرية التي حصلت في السفارة"، مقدما شكره للقادة العراقيين "للاستجابة السريعة في حماية السفارة".

وأقيمت، صباح امس الثلاثاء، مراسم شعبية وسط ‏العاصمة بغداد، لتشييع شهداء الحشد الشعبي الذين ‏سقطوا نتيجة القصف الأميركي في محافظة الأنبار مساء ‏الأحد الماضي، واقتحم المشيعون المنطقة الخضراء وتوجهوا إلى مبنى السفارة الاميركية وهم رافعين الأعلام العراقية وأعلام الحشد الشعبي، احتجاجاً على القصف الأميركي.