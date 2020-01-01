شرطة كربلاء تصدر بيانا توضيحيا حول الاحداث التي رافقت مظاهرات الامس

اصدرت قيادة شرطة كربلاء، الاربعاء، توضيحا بشأن الاحداث التي رافقت مظاهرات الامس، فيما اشارت الى انها شكلت لجنة تحقيقية حول ذلك.

وقالت القيادة في بيان ان "الاحداث التي حصلت يوم الثلاثاء كانت نتيجة خلاف حصل مابين المتظاهرين في ساحة التربية ومابين المنددين بالعدوان الأمريكي على العراق".

واضافت انها "شكلت لجنة تحقيقية من كبار ضباطها رفيعي المستوى لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين وفقاً لما يقتضيه القانون".

وتابعت انها "اكدت على اللجنة التحقيقية بسرعة اكمال سير التحقيق وبيان ملابسات الموضوع الذي تسبب بسقوط عدد من الجرحى من ابناء مدينتنا المقدسة واعلان النتائج"